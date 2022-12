Karácsony a Föld körül: így születik meg a gyermek Jézus ezer alakban

A keresztény országok többségében már négy héttel december 25-e előtt kezdődik a karácsonyi ünnepkör, mely advent első vasárnapjától vízkereszt ünnepéig tart. E fontos ünnep – mely a közkeletű tévedéssel szemben nem a kereszténység legnagyobb ünnepe, ugyanis az a Húsvét – újabban erőteljesen a gyermekek megajándékozása, vagy általában, valamiféle ajándékozás szertartása felé tolódott. Európa legtöbb régiójában és a többi kontinensen azonban igen különböző, hogy ki hozza a gyermekeknek – vagy az érettebb korúaknak – az ajándékot.

Père Noël, Weihnachtsmann, Saint Nicholas, Sinterklaas, Christkind, Kris Kringle, Joulupukki, Babbo Natale – a Szent Miklós ihlette misztikus alaknak számtalan névváltozata ismert szerte a világon.

Elsőként Luther Márton kezdeményezte, hogy

A szigorú lutheri Jézus-alak azonban nem tölthette be igazán az ajándékosztó szerepet. Erre sokkal alkalmasabb volt a gyermek Jézus. A Jézuska, vagyis a Christkindl alakja Dél-Németországban, Svájcban és Ausztriában, a 19. század végén pedig egész Németországban elterjedt.

A Habsburgok uralma alatt álló területeken, a későbbi Osztrák-Magyar Monarchia országaiban hasonló kultuszok váltak népszerűvé az ellenreformáció révén.

Az Egyesült Államokban viszont Santa Claust várják a gyermekek karácsonykor. Mivel New Yorkot hollandok alapították, adott volt a holland Sinterklaas újrafelfedezése. Eleinte püspöki fejfedőben ábrázolták, csak az 1880-as években nyerte el ma is ismert ruházatát, de az 1920-as évek hirdetéseinek köszönhető, hogy ma már mindenhol ugyanúgy ábrázolják: kissé túlsúlyos, mosolygós öregember, fehér szakállal.

Az amerikai gyerekek levelet írnak az Északi-sarkon élő Mikulásnak, aki a manók segítségével egész évben ajándékokat gyárt. Karácsonykor aztán rénszarvasok által húzott szánra ül és a kéményen keresztül becsempészi az ajándékokat a fa alá vagy a kandallóra akasztott zoknikra. Jutalma keksz és tej, amit a gyerekek készítenek ki neki köszönetképpen.

Nagy-Britanniában Father Christmas, Karácsony Apó látogatja meg a kicsiket és nagyobbakat. A földig érő, piros köpönyeget viselő, a mi Mikulásunkra hasonló alak a kéményen keresztül érkezik a kandallóba, az ajándékokat pedig a kandallópárkányra akasztott hosszú szárú zokniba rejti el.

Olaszország legtöbb vidékén La Befana, egy rusnya, de kedves boszorkány hozza az ajándékokat. Befana a mesék szerint szakadt ruhát, fekete sálat, kopott cipőt visel, haja ősz, szeme vörös, és tetőtől talpig korom borítja, mert a gyerekek házaiba a kéményen keresztül jut be. Seprűn lovagol az égen, vidáman mosolyog, hátán pedig nagy batyut cipel, tele cukorkával és ajándékokkal.

Külföldi hatásra újabban már divatba jött Babbo Natale, azaz a Télapó, aki karácsonykor tesz látogatást a családoknál. Az olasz gyerekek nem virgácsot, hanem szenet kapnak a Télapótól, ha nem fogadnak szót.

Spanyolországban az erkélyen mászik be a Mikulás és csak édességet hoz. Vízkeresztkor a gyerekek a kitisztított,

Ausztriában Christkind, vagyis karácsony gyermeke az ajándékhozó, míg Németországban többféle hagyomány is létezik. Van, ahol Weihnachtsmann, vagyis szintén Karácsony apó teszi a fenyőfa alá a csomagokat. Mégis, Németország karácsonyi ünnepei az ismert történelmi okok folytán több mint ismerősek a magyarok számára.

A karácsonyt a szenteste után Weihnachtennek vagy Heilige Nachtnak hívják; az éjféli misének szintén komoly hagyományai vannak a katolikus vidékeken. Bár elszórtan Magyarországon is ünnepelték, ám Szent Borbála december 4-i kultusza az ekkor sütött kis állatfigurákkal már a mi szokásainktól eltérő hagyomány.

A német gyermekeknek, épp úgy mint a magyaroknak, számos vidéken szintén a Jézuska hozza az ajándékot. A karácsonyfát üveggolyóval, almával, mézeskaláccsal, papírrózsákkal ékesítik. A kelta hagyományokkal rokon a 12 napig tartó karácsonyi rönkégetés, a Christbrand, ennek gyakorlását már 1184-ben feljegyezték a mai Németország területén.

A bejárati ajtókon elhelyezett fenyőkoszorúk, az ablakpárkányokon elektromos gyertyák szintén nem sok újat mondanak a magyar olvasónak.

Finnországban pedig szaunázni kell. még mielőtt bármilyen ünneplésbe kezdenénk. Ezt jobb még napnyugta előtt megtenni, mert a hiedelem szerint az esti órákban a visszatérő halottak lelkei foglalják el a szaunákat. A lappföldi Joulupukki Finnországban szentestén viszi az ajándékokat a jó gyerekeknek. Rénszarvasok húzta szánon – amely a földön fut, s nem a levegőben röpül – jár házról-házra. Ha messzebbre utazik, repülőgépre ül.

Az egykor a Magyar Királyság részt képező Horvátországban betlehemet helyeznek a karácsonyfa lábához, és van, ahol a padlót mohával borítják be. December 13-a. Luca napja fontos ünnep a tengerparti vidékeken élők számára: nyilván olasz hatásra, az itt élő családoknál ezen a napon kapnak gyermekek ajándékot Szent Lucától (Lúciától). Ugyanezen a napon kis csészékbe búzát ültetnek, mely karácsonyra kicsírázhat, és a jövő év jólétének jele lehet.

Szent Luca Svédországban is elmaradhatatlan része a karácsonyi ünnepkörnek (e jeles nap, december 13-a hazánkban sem ismeretlen, ám inkább a boszorkányokhoz fűződik – ekkor kezdték a hagyomány szerint elkészíteni a „Luca székét”). Karácsony előtt ünneplik Szent Lucát fehérbe öltözött, gyertyakoronát viselő nők körmenetével, akik Lucáról és karácsonyról énekelnek. Ekkor utcai felvonulásokat is tartanak. Az iskolákban vagy a családok másnapi reggelijénél is a Szent Lucáról elnevezett sáfrányos zsemle, a Lussekatter kerül az asztalra.

Sok olyan, javarészt nem keresztények által lakott ország van, ahol szintén fontos ünnep a karácsony. Ennek egyik oka a gyarmatosítás –

Más országokban a keresztény kisebbségek és a külföldi befolyás miatt lett ünnep a karácsony, és olyan országok is léteznek, ahol csak az ajándékozás és a fenyőállítás szokását vették át, ilyen például Japánban, amelyre a második világháború utáni évtizedekben hatással volt a megszálló amerikaiak kultúrája.

