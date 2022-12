Elege lett a nagyinak! Kifizetteti családjával a karácsonyi menü árát

A walesi Cardiffban élő Caroline Duddridge-nek összesen 180 fontot, átszámítva körülbelül 80 ezer forintnyi összeget fizet öt nagykorú gyermeke és azok családja – számolt be róla a The Guardian.

A nagymama elmondása szerint miután 2015-ben a férje meghalt, újra kellett terveznie a költségvetését.

Eleinte azt kérte a hozzátartozóitól, hogy kisebb összegeket juttassanak neki az év végéhez közeledve, de ennek adminisztrációja túl bonyolulttá vált. Végül úgy döntött, hogy helyette inkább a karácsonyi vacsora árát fizetteti ki a gyerekeivel.

