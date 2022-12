Zavargások törtek ki a párizsi lövöldözést követően - videó

A francia Le Monde című lap internetes portálja arról számolt be, hogy a pénteki párizsi lövöldözésben három kurd aktivista vesztette életét.

Ahogy arról korábban a hirado.hu is beszámolt, a támadó egy hatvan év feletti férfi volt, aki hét vagy nyolc lövést adott le. A rendőrség az elkövetőt lefegyverezte, és őrizetbe vette. A férfit egy évvel ezelőtt már letartóztatták, amiért karddal támadt emberekre egy párizsi migránstáborban.

Az eset után Gérald Darmanin belügyminiszter a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján elmondta, az elkövetőt büntetett előélete ellenére nem ismerték a titkosszolgálatok, és nem volt „regisztrálva szélsőjobboldali személyként” – írta a Le Monde.

A BBC viszont arról ír, hogy Anne Hidalgo polgármester állítása szerint a gyilkosságokat egy „szélsőjobboldali aktivista” követte el.

A Le Monde közvetítéséből az is kiderül, ugyan arra egyelőre semmilyen jel nem utal, hogy a támadó William M. kurdellenes török nacionalista lenne, a helyiek törökellenes szólamokat kiabáltak a belügyminiszter sajtótájékoztatója alatt.

Miután a tárcavezető befejezte az újságírókhoz intézett beszédét, zavargás tört ki, amelyben a Le mond szerint eddig legalább tizenegy rendőr sérült meg.

WATCH: #BNNFrance Reports

Clashes erupted in #Paris following the shooting at the #Kurdish Cultural Center. #France pic.twitter.com/ZPzkjXgmYW

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 23, 2022