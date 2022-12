Várható volt: Moszkva jelentősen csökkenti kitermelését az olajársapka miatt

Az oroszok 5-7 százalékos csökkentéssel és exportkorlátozásokkal válaszolnának a nyugati olajársapkára. Már el is indult felfelé a kőolaj ára.

Karácsony előtt felkavarta az olajpiacokat az orosz döntés, amely a termeléscsökkentéssel és az eladások leállításával torolná meg az Európai Unió, valamint a G7-országok lépését – számolt be róla a Reuters.

Oroszország a nyersolajra és az olajtermékekre vonatkozó árkorlátozások miatt leállítja az eladást a döntést támogató államoknak

– közölte pénteken Alekszander Novak miniszterelnök-helyettes, aki szerint a csökkentések napi 500-700 ezer hordónyit tennének ki.

A Reuters felidézte, hogy az Európai Unió, a G7-országok és Ausztrália december 5-én vezetett be árplafont az orosz olajra, meghatározva a 60 dolláros hordónkénti limitet, amely csatlakozott az EU tengeri szállításra vonatkozó embargójához. Az USA, Kanada, Nagy-Britannia és Japán is hasonló ígéreteket tett.

Megugrott az olaj ára

Vlagyimir Putyin elnök csütörtökön jelentette be, hogy jövő hét elején rendeletet ad ki, amelyben részletezi a bővebb válaszlépéseket. A kereskedők és a piaci elemzők számításai szerint az orosz olajexport decemberben 20 százalékkal csökkenhet az előző hónaphoz képest.

Pénteken az olaj ára is megugrott. A brent 73 centtel, azaz 0,9 százalékkal, hordónként 81,71 dollárra drágult, míg a WTI nyersolaj hordónként 78,40 dolláron, 91 centtel, azaz 1,2 százalékkal magasabban állt.

A Világgazdaság rámutatott, hogy az olajárakat az orosz döntés mellett az USA-t sújtó téli viharok is befolyásolják. A piacra a világ második legnagyobb olajfogyasztójában, Kínában megugró koronavírus-fertőzések, a további globális kamatemelések és az üzemanyag-fogyasztást mérséklő recesszió is hatással van, ezek a tényezők pedig továbbra is visszafoghatják az olajárak növekedését.

