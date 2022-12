Ottalvós bulin végzett állapotos barátnőjével és három kisgyermekkel a könyörtelen gyilkos

A szörnyű eset a Sheffield közelében található kistelepülésen történt még tavaly ősszel. A 32 esztendős Damien Bendall brutális módon meggyilkolta akkori barátnőjét, az éppen állapotos Terri Harrist, illetve annak két, korábbi házasságából származó gyermekét, a 13 éves John Paul Bennettet és a 11 éves Lacey Bennettet – írja a Sky News.

BREAKING: A depraved killer who murdered a pregnant mum and three children at a sleepover will die behind bars https://t.co/fABtGIovTj

— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) December 21, 2022