Olaszország 50 éve a legmelegebb karácsonyra készül, akár 25 fok is lehet

Az ország középső és déli részén, valamint Szicíliában és Szardínián a 2009 karácsonyán felállított rekordok fölé emelkedhet a hőmérséklet: Pescarában 24 Celsius-fok, Cataniában 22 fok, Bariban 21 fok, Rómaában pedig 20 fok várható – írják az ANSA olasz hírügynökség honlapján.

– mondta Andrea Garbinato meteorológus.

Fa piuttosto freddo in molte parti d’Italia, ma dobbiamo continuare a parlare di quanto ha fatto caldo quest’anno, la crisi climatica funziona così. All secrets sleep in winter clothes, facciamo che il clima non sia tra questi, ne ho scritto su @Linkiesta. https://t.co/LWpOca3629

— Ferdinando Cotugno (@FerdinandoC) December 22, 2022