„A megszállóknak jelentős előnyük van tüzérségben” – Zelenszkij beszédet mondott az amerikai kongresszusban

Az Egyesült Államok Patriot típusú, nagy hatótávolságú légvédelmi rakétarendszert ad Ukrajnának – ezt jelentette be Joe Biden elnök, amikor a Fehér Házban fogadta Volodimir Zelenszkijt. Az ukrán államfő a háború kitörése óta most először hagyta el Ukrajnát. Washingtoni utazását biztonsági okokból az utolsó pillanatig titokban tartották – számolt be az M1 Híradó.

Váratlan látogatásra érkezett az Egyesült Államokba ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij azért ment a Fehér Házba, hogy megerősítse Ukrajna védelmi és ellenálló képességét. Azaz újabb pénz- és fegyvertámogatást kérjen az amerikai elnöktől az eddigi, 48 milliárd dollár értékű segítségen felül. Ezt meg is fogja kapni. Az Egyesült Államok kormánya csaknem 2 milliárd dollárnyi azonnali segítséget ígért az ukránoknak, néhány órával Zelenszkij érkezése előtt. Ennek része egy nagy hatótávolságú rakétavédelmi rendszer, a Patriot is. „Továbbra is támogatni fogjuk Ukrajnát abban, hogy igazságos békére törekedjen. Zelenszkij elnök, az Egyesült Államok Ukrajna nagyszerű népe mellett áll" – fogalmazott az amerikai elnök. A háború idén február 24-i kezdete óta Volodimir Zelenszkij első alkalommal járt hivatalos látogatás keretében külföldön. Ám a republikánusok között egyre többen vannak, akik sokallják az ukránoknak utalt pénzt. Az amerikai törvényhozás alsóházában a héten szavaznak az Ukrajnának szánt újabb, 45 milliárd dolláros segélyről. A félidős választásokon többséget szerzett párt jelezte: nem feltétlenül támogatja az újabb csomagot. Volodimir Zelenszkij ezért az amerikai törvényhozásban is beszédet mondott. A képviselőket próbálta meggyőzni, hogy amerikai fegyverek nélkül Ukrajna képtelen lesz kivédeni a kritikus infrastruktúrája elleni orosz rakétatámadásokat. „A megszállóknak jelentős előnyük van tüzérségben, rengeteg a lőszerük, sokkal több rakétájuk és repülőgépük van, mint nekünk valaha volt. Ez igaz. De a védelmi erőink kitartanak" – fogalmazott az ukrán elnök. Moszkva szerint azonban az újabb amerikai fegyverszállítmányok nem segíthetnek Ukrajnán, sőt: inkább elmélyítik a háborút. Az újabb, egyre nagyobb hatótávolságú amerikai fegyverszállítmányok csak tovább mélyítik a konfliktust, és nem sok jót ígérnek Ukrajna számára – reagált az orosz elnök szóvivője Zelenszkij elnök washingtoni látogatására, miközben Vlagyimir Putyin az orosz katonai vezérkarral tanácskozott. Tökéletesítjük a fegyveres erőket és növeljük Oroszország katonai potenciálját – jelentette be Vlagyimir Putyin, aki hangsúlyozta: az orosz hadsereg finanszírozásának nincs felső korlátja. Az orosz elnök a jövő évi célokat is meghatározta, és azt mondta: a 2023-as év legfontosabb feladata, hogy folytassák a különleges katonai műveleteket a kitűzött célok teljesítéséig. Ennek érdekében Vlagyimir Putyin engedélyt adott arra, hogy a hadsereg létszámát 30 százalékkal növeljék. Az orosz elnök arra figyelmeztetett, hogy az orosz haderőnek tanulnia kell az eddigi hibáiból, a különleges hadművelet során szerzett tapasztalatait pedig be kell építenie a működésébe.