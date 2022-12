Végzetes ünneplés Buenos Airesben: egy ember meghalt, egy fiú kómába esett, Messiéket helikopterrel kellett kimenekíteni

Helyi sajtóbeszámolók szerint több mint ötmillió ember ünnepelt az argentin fővárosban. A futballfanatikusok teljes autópályaszakaszokat zártak el, a válogatottat szállító emeletes busz pedig négy és fél óra alatt alig 14 kilométert tudott megtenni – számolt be az M1 Híradója.

Az elképesztő tömeg miatt azonban az amúgy is lassan haladó menet végül teljesen megállt. A tervek szerint Buenos Aires főtere lett volna a válogatott buszának végállomása, ám ez végül meghiúsult.

Az argentin főváros biztonsági szolgálata végül jobbnak látta, ha lefújja a parádét. A válogatott játékosokat végül helikopterrel kellett elszállítani a helyszínről.

More than a million fans stormed the streets of Buenos Aires after Argentina won the World Cup 🥳 pic.twitter.com/2dt1Ko3WC2

— ESPN UK (@ESPNUK) December 20, 2022