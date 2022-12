Tízezreket kellett evakuálni Malajziában a heves esők okozta áradások miatt

Az áradás öt tagállamban okozott komolyabb fennakadásokat a héten. Sokak számára ideiglenesen felállított sátortáborokban nyújtottak menedéket. Eddig legkevesebb ketten vesztették életüket az ítéletidőben.

There’s severe flooding in parts of Malaysia, and five deaths have been reported including the death of a 15-month baby. 66,000 people were displaced across five states.@SehgalRahesha tells you more

Watch more: https://t.co/AXC5qRuO3J pic.twitter.com/nXHYfMehjE

— WION (@WIONews) December 21, 2022