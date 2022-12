Charles Michel: Káros az Európai Unió hitelességére nézve a brüsszeli korrupciós botrány

Tovább dagad az Európai Parlament korrupciós botránya. A legújabb hírek szerint legalább hatvan uniós politikust lehet érintett, és az sem kizárt, hogy a jövőben újabb arab országok neve merül majd fel az ügy kapcsán – számolt be az M1 Híradója.

Az Európai Parlamentet megrengető korrupciós botrány „drámai és káros az Európai Unió hitelességére nézve”, és megnehezíti Brüsszel számára az egymással versengő válságok kezelését – mondta Charles Michel, a Politico-nak adott exkluzív interjúban.

Az Európai Tanács elnöke úgy fogalmazott: nagyon aggasztják azok a bűnszervezeti, pénzmosási és korrupciós vádak, amelyeket a belga rendőrség az elmúlt napokban az Európai Parlament jelenlegi és volt tagjai ellen emelt.

„Először le kell vonnunk a tanulságokat, és egy olyan intézkedéscsomagot kell kidolgoznunk, amellyel elkerülhetjük az ilyesmit, hogy a jövőben megelőzzük a korrupciót” – idézi a cikk a volt belga miniszterelnököt.

Kapcsolódó tartalom

Eva Kailit, valamint három társát december 9-én tartóztatták le a belga hatóságok korrupció vádjával indított nyomozásuk részeként. A belga rendőrség közlése szerint közel 1,5 millió eurót foglaltak le házkutatások során a brüsszeli régióban a korrupciós ügyben.

A belga rendõrség által 2022. december 14-én közreadott kép a hatóságok által lefoglalt közel 1,5 millió euro készpénzrõl. A pénzt a brüsszeli régióban házkutatások során foglalták le az EP szocialista alelnökét érintõ korrupciós ügyben. Eva Kaili szocialista európai parlamenti képviselõt, az EP alelnökét december 9-én tartóztatták le a belga hatóságok egy Katarral kapcsolatos korrupció vádjával indított vizsgálati nyomozás részeként, azóta fogságban van. MTI/AP/Belga rendõrség

Olasz és belga lapok értesülései szerint Eva Kaili kedden részleges beismerő vallomást tett. Eszerint az Európai Parlament volt szocialista alelnöke arra utasította az apját, hogy rejtse el az otthonában a későbbi házkutatásokon megtalált készpénz nagy részét. A férfit még akkor állították elő, amikor egy pénzzel teli bőrönddel próbált meg távozni egy brüsszeli szállodából.

Eva Kailit hónapok óta figyelték, mert azt gyanították, kenőpénzt fogad el Katartól, cserébe azért, hogy az Öböl-menti állam számára kedvező gazdasági és politikai döntéseket vigyen át az Európai Parlamenten. Azóta az is kiderült, hogy Marokkó is érintett lehet az ügyben, de az sincs kizárva, hogy újabb arab országok neve is felmerül majd.

Kapcsolódó tartalom

A hírek szerint a brüsszeli korrupcióban legalább hatvan uniós politikust lehet érintett, többségük szocialista vagy néppárti.

Az Európai Parlament álszent karaktere rombolja a közösség erejét

– így reagált Orbán Viktor a brüsszeli korrupciós botrányra. A miniszterelnök a kormányinfón azt mondta: amennyiben erősebb ellenőrzés alá akarjuk venni az EP-t, akkor jobb lenne, ha oda a nemzeti parlamentekből választott képviselők érkeznének.

Kapcsolódó tartalom

A miniszterelnök úgy fogalmazott, ez az ügy arra hívja fel a figyelmet, hogy a „nemzeti parlamentekben sokkal erőteljesebb ellenőrzési rendszerek működnek a képviselők irányába, mint amilyenek ma működnek, illetve nem működnek az Európai Parlamentben.”

A kormányfő szerint, ha erősebb ellenőrzés alá akarjuk venni az EP-t, akkor közvetlen választás helyett inkább a nemzeti parlamentekbe választott képviselőket kellene delegálni oda. Hozzátette: „volt már ilyen az EU történetében, ez nem ördögtől való gondolat, szerintünk érdemes lenne ehhez visszatérni”.

Orbán Viktor emlékeztett rá: a magyar törvényhozás korábban már határozatot fogadott el, amely szerint az Európai Parlamentet – jelen formájában – fel kellene oszlatni. A kormányfő hangsúlyozta: a brüsszeli fejlemények is azt erősítik, hogy a döntés nem volt megalapozatlan.

Halkó Petra szerint „politikai álruhát” öltött némely, magát civilnek mondó lobbiszervezet Brüsszelben. A Századvég vezető kutatója az M1-en úgy fogalmazott: az EP a történtek miatt sokat vesztett hitelességéből, ráadásul vezető tisztségviselői is másokra akarják hárítani a korrupció felelősségét.

„Csak súlyosbítja a helyzetet az, hogy az Európai Parmant elnöke, Roberta Menzola, nem igazán vállalja a felelősséget azért, hogy az egyik alelnöke, illetve az Európai Parlament ilyen botrányba keveredett, meg sem fordult olyan szcenárió a fejében, hogy esetlegesen lemondjon a pozíciójáról” – szögezte le az elemző.

A kiemelt képen: Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)