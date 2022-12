Biden–Zelenszkij találkozó: Új légvédelmi rendszereket hagyhat jóvá Ukrajnának az amerikai elnök

„Drámainak” és „meglepetésszerűnek” értékelte az amerikai CNN hírtelevízió azt a kormányzati bejelentést, amely szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán Washingtonba látogat.

A CNN beszámolója szerint Zelenszkij szerda délután az Ovális Irodába érkezik, ahol négyszemközti megbeszélést folytat Joe Biden amerikai elnökkel. Biden várhatóan újabb 1,8 milliárd dollárnyi „biztonsági támogatást” jelent majd be Ukrajnának, amelynek a jelenleg biztosított, amerikai fejleszésű HIMARS rakétarendszereknél fejlettebb légvédelmi rendszer Ukrajnába telepítése is része lesz.

– tájékoztatott tájékoztatott Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház szóvivője.

