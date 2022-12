Rekordnagyságú hó esett Japánban, autók százai rekedtek az utakon

Niigata prefektúrában a hóban rekedt autósoknak a katasztrófaelhárító egységek segítettek kiszabadulni a Kasivazaki és más városok környékén kialakult dugókból.

A japán közlekedési miniszter közleménye szerint folyik a Kasivazaki autópályáján kialakult torlódás megszüntetése, de a helyi hatóságok szerint másfelé – Nagoaka és Odzsija autópályáin – jelenleg nincs mód a helyzet javítására.

Kedden hajnali egy órakor Kasivazaki környékén legalább nyolcszáz jármű vesztegelt a hóban. A hatóságok szerint a hóeltakarításnak köszönhetően három órával később a számuk háromszázra apadt.

I'm so envious. There is snow and then there is snow in #Japan right now.#Snow in #Shibata #Niigata

