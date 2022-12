Portugália és Románia katonai együttműködését méltatta a két elnök a NATO dél-romániai kiképzőközpontjában

A dél-romániai városban teljesít szolgálatot – román és észak-macedón csapatokkal közösen – a portugál szárazföldi erők egyik kontingense.

De Sousa a katonákhoz intézett beszédében kiemelte: Portugália a nemzetközi missziókba küldött katonái révén szolidaritását fejezi ki észak-atlanti partnereivel, olyan körülmények között, amikor az Ukrajna elleni brutális, elfogadhatatlan orosz invázió komolyan fenyegeti egész Európa stabilitását és biztonságát.

Minden, ami az Észak-atlanti Szövetséget aggasztja, az Portugáliát is aggasztja: ezért küld katonákat a nemzetközi jelenlét megerősítése érdekében a NATO keleti szárnyára, Romániába – mutatott rá a portugál államfő. De Sousa szerint országának kiváló a katonai együttműködése Romániával, amit az utóbbi években a közös légtérvédelmi járőrözéssel, közös kiképzésekkel, az együttműködési képesség fokozását, és a készenlét növelését célzó közös gyakorlatozással mélyítettek el.

Romania 🇷🇴 highly appreciates the support offered by 🇵🇹 for the consolidation of the #EasternFlank. Portuguese military presence in 🇷🇴 is also a proof of our excellent bilateral relations. pic.twitter.com/0vacDvroxj

