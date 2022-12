Egy politikai nagyágyúkat is a soraiban tudó NGO állhat a néhány napja kirobbant brüsszeli korrupciós botrány középpontjában a Politico szerint. A lap úgy tudja, már többen is őrizetben vannak azok közül, akik a szervezethez köthetők. Így például egyik parlamenti alkalmazottjuk, Francesco Giorgi, aki a főgyanúsított, Eva Kaili volt EP-alelnök élettársa. Elemzők szerint a másokat korrupcióval vádoló Európai Parlament minden hitelességét elvesztette – számolt be az M1 Híradó.

Politico: Egy NGO-nál futnak össze a brüsszeli korrupciós botrány szálai A brüsszeli korrupciós botrány azután robbant ki, hogy Eva Kaili, görög szocialista politikusnál, és más, hozzá közel álló személyeknél, házkutatások sorozatát tartották, amelyek keretében összesen több mint másfél millió eurót, azaz 600 millió forintnyi készpénzt foglaltak le a rendőrök. Eva Kailit hónapok óta figyelték a hatóságok, mert azt gyanították, kenőpénzt fogad el Katartól, cserébe azért, hogy az öböl-menti állam számára kedvező gazdasági és politikai döntéseket vigyen át az Európai Parlamenten. Azóta az is kiderült, hogy Marokkó is érintett lehet az ügyben, de az sincs kizárva, hogy újabb arab országok neve is felmerül majd. A hírek szerint a brüsszeli korrupcióban legalább hatvan uniós politikust lehet érintett, többségük szocialista vagy néppárti. A letartóztatottak között van például Pier Antonio Panzeri, korábbi szocialista európai parlamenti képviselőt is. A Politico című hírportál cikke szerint lényegében ő és civil szervezete áll a korrupciós botrány középpontjában. A brüsszeli lap cikkét szemlézte a Magyar Nemzet is, amely szerint Panzeri azután alapította civil szervezetnek álcázott lobbiügynökségét, hogy 2019-ben elveszítette Európai Parlamenti tagságát. Ezután jött létre a Fight Impunity, vagyis a „Harcolj a büntetlenség ellen!" nevű NGO. Ehhez a szervezethez köthető személyek közül már sokakat vizsgálati fogságba is helyeztek, például egyik parlamenti alkalmazottjukat, Francesco Giorgit, aki a főgyanúsított, Eva Kaili barátja és aki – a hírek szerint – nemrég beismerő vallomást is tett. A Politico cikkéből az is kiderült, hogy a Fight Impunity – a törvényi kötelezettség ellenére – nem regisztráltatta magát az EP-nél mint lobbiszervezet, ennek ellenére olyan befolyásos támogatói voltak, mint Federica Mogherini, az unió korábbi kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Bernard Cazeneuve volt francia miniszterelnök, valamint Dimitrisz Avramopulosz volt migrációs biztos is. A botránnyal kapcsolatban Kovács Attila az Alapjogokért Központ európai uniós kutatási igazgatója a Kossuth Rádióban közölte, érdekes belegondolni, hogy a mostani vesztegetési botrány főgyanúsítottja, Eva Kaili rendre megszavazta Magyarország elítélését az EP-ben. „Ez az európai baloldal nagy korrupciós botránya. Ez szemmel látható. Szocialista képviselők érintettek az eddigi hírek szerint" – tette hozzá Kovács Attila. A Nézőpont Intézet európai uniós kutatási igazgatója szerint minden európai polgárnak érdeke, hogy a belga hatóságok felgöngyölítsék az ügyet, és megnyugtató válaszokat adjanak a polgároknak. Szikra Attila, az Alapjogokért Központ elemzője szerint a kirobbant korrupciós ügy miatt hiteltelenné válhat az Európai Parlament, közölte: „lenullázta az EP hitelességét a korrupciós ügyekben ez a történet".