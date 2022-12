Különös rejtély tartja lázban a kisvárost, félelmetes lényt találtak a homokban

A meglehetősen szokatlan lénynek hosszú nyaka van, négy külön végtagja és farokkal is rendelkezik. Lindsay Freeman, az állatot megtaláló nő először családja és ismerősei körében próbált érdeklődni, hátha valaki meg tudja mondani, miféle kreatúráról van szó.

A walker was left searching for answers after finding a 'baby Loch Ness Monster' washed up on a beach miles away from Scotlandhttps://t.co/2k2xnsRkDc

— The Daily Record (@Daily_Record) December 15, 2022