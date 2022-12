Szeméttelepről került elő a sorozatgyilkos áldozata

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek egy férfit, aki megerőszakolt és meggyilkolt négy nőt Kaliforniában – tájékoztat a New York Post.

California serial killer gets life sentence for rape, murder of four women https://t.co/OJTA07ZtSm pic.twitter.com/x2behR7Mst

— New York Post (@nypost) December 16, 2022