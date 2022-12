Obszcén gesztussal ünnepelte díját a foci-vb legjobb kapusa, elárulta, miért tette

A katari labdarúgó-világbajnokság vasárnapi döntőjét követően a győztes argentinok hálóőrét választották meg a torna legjobb kapusának. Emiliano Martinez a díj átvételekor egy meglehetősen obszcén gesztust tett, azóta elmondta, miért cselekedett így.

Martinez az egész világbajnokság során kiváló teljesítményt nyújtott, több alkalommal is nagy bravúrokkal segítette a csapatát, s a tizenegyespárbajokban is fontos védéseket mutatott be. Nem volt ez másként a fináléban sem, ahol előbb a 124. percben hihetetlen spárgázással állta útját Kolo Muani ziccerének, aztán a szétlövésben két büntetőt is hárított.

Nem meglepő ezek után, hogy a 30 esztendős hálóőrt választották meg a vb legjobb kapuvédőjének, az elismerés átvételekor tanúsított viselkedése azonban sokakat megbotránkoztatott.

Az argentin La Red rádióállomásnak nyilatkozva aztán azt is elmondta, miért cselekedett így.

„A franciák kifütyültek, ezért csináltam. Nem érdekel a büszkeség” – mondta az AS cikke szerint a kapus, aki úgy érezte, nem hagyhatta reakció nélkül, hogy az ellenfél drukkerei folyamatosan fütyülték-fújolták a meccs alatt.