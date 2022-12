Hónapokig tartó vita után elfogadták a gázárplafont Brüsszelben

Elfogadták az uniós gázársapkát az energiaügyi miniszterek hétfői ülésén Brüsszelben. Hónapokig vitáztak róla, és még most sincs teljes egyetértés arról, hogy valóban szükség van-e rá. Nemcsak Magyarország volt ellene az ötletnek, eredetileg Németország sem támogatta a javaslatot, de végül ők elfogadták a többségi döntést. A most megállapított árplafon egyébként jóval a jelenlegi piaci ár felett van, a magyar kormány szerint azonban az újabb uniós intézkedés ellátási nehézségekhez, spekulációhoz és áremelkedéshez vezethet – számoltak be róla az M1 Híradóban.

„Elvégeztük a munkát, megszületett az egyesség” – közölte Jozef Síkela, miután az energiaminiszterek elfogadták az uniós gázárplafon javaslatát. A soros elnökséget ellátó Csehország ipari- és kereskedelmi minisztere úgy fogalmazott: hosszú vitán vannak túl, de szerinte kiegyensúlyozott megoldást született. Hónapokig tartó vita és egyezkedés után 180 euro/MWh-ás gázárplafonban maximálták hétfőn a holland gáztőzsdén kötött havi ügyletek felső árhatárát. Ez pedig azt jelenti, hogy az eredetileg tervezett 275, majd 188 euro/MWh-ra módosított árnál is alacsonyabb szintben egyeztek meg. A gázársapka február 1-től lép hatályba. A tagállamok álláspontja még reggel is távol volt egymástól A francia energiaminiszter arról beszélt, az elnökség által javasolt árhoz képest Franciaország egy magasabb árplafont tartana elfogadhatónak. „Ma az elnökség 188 eurós javaslatáról kell döntenünk, pedig Franciaország jelezte: 200 és 260 euró közötti ársáv lenne neki a megfelelő” – mondta a Agnes Pannier-Runacher francia energiaminiszter. Robert Habeck német gazdasági miniszter azt mondta: nincs kifogásunk az alacsony gázárakkal szemben, de óvatosnak kell lenni, mert a gázárplafon könnyen a visszájára fordulhat. „Úgy gondolom, hogy a problémáink és a kétségeink megalapozottak. A heves hozzáállásnak és kapkodásnak nagyon erős negatív következményei lehetnek. Most okos és átgondolt döntésre van szükség” – fogalmazott. A döntésnek érdemi hatása egyelőre azért nem lesz, mert a jelenlegi piaci ár 110 Euro környékén, vagyis jóval az uniós gázársapka szintje alatt áll. Magyarország nem támogatta a gázársapkát, mert az áremelkedést hoz és veszélybe sodorhatja az európai energiaellátást – mondta Szijjártó Péter Brüsszelben. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: Brüsszel most a tagállamokra akarja hárítani a felelősséget a problémák megoldása helyett. „Inkább azzal kellett volna foglalkozni, hogy hogyan növeljük az Európába irányuló földgáz mennyiségét, és hogyan fejlesszük az európai vezetékrendszert annak érdekében, hogy a beérkező nagyobb mennyiségű földgázt szét lehessen osztani az európai országok között. De ahelyett, hogy ezzel az értelmes kérdéssel foglalkoztunk volna, az elmúlt hónapok elmentek arra a szerencsétlenkedésre, amely a földgáz ársapka körül zajlik”– mondta Szijjártó Péter. A miniszter kiemelte: a gázársapka bevezetése súlyos beavatkozás a piacba, ami a korábbi hosszútávú gázvásárlási megállapodásokat is érinti, ezért a GAZPROM–mal megkötött szerződéseket módosítani kell. „Ezért volt fontos nekünk ebben a nagyon rossz javaslatban egy kis eredmény eléréseként az, hogy szabadkezet kaptunk a módosításra, tehát a földgáz-ársapka miatt szükségessé váló hosszútávú szerződésmódosításokat nem kell a bizottsággal egyeztetni, nem kell ott bejelenteni, úgy módosítjuk ezeket a szerződéseket, ahogyan meg tudunk állapodni a szállítókkal”– tette hozzá. A miniszter a másik fontos energiahordozó, a kőolaj esetében arra hívta fel a figyelmet, hogy úgy tűnik: Horvátország visszaél a helyzetével, és kihasználja Magyarország, Szlovákia és Csehország

kiszolgáltatottságát, amikor az Adria kőolajvezeték tranzitdíját akarja megemelni. Szijjártó Péter közölte: felkérte az Európai Bizottságot, hogy tegyen lépéseket az átlagon felüli drágulások ellen.