Véletlenül rögzített sikoly segítheti a rendőrséget, hogy az egyetemisták gyilkosának nyomára bukkanjon

Továbbra sincs eredmény az idahói négyes gyilkosság ügyebén, azonban egy rendőr testkamerája furcsa hangokat rögzített a tragédia idején.

A hangot november 13-án hajnali 3 óra 12 perckor rögzítette az az idahói rendőr, aki egy, a gyilkosságokkal össze nem függő, de szintén az egyetemi campus közelében történt incidensre reagált – számolt be a The New York Post.

A hangot a diákok meggyilkolásának időpontja körül hallották, és míg egyesek szerint sikoly volt, mások úgy vélik, hogy autógumik csikorgása is lehetett.

Mint ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, november 13-án hajnalban brutálisan meggyilkoltak négy egyetemi hallgatót az idahói Moscow városában. A négy egyetemista, akik egyben jó barátok is voltak, egy háromszintes bérelt házban laktak az egyetemtől nem messze. Az eddigi vizsgálatok szerint azon az éjszakán kikapcsolódni voltak, hajnali 1-2 között értek vissza otthonukba és hajnali 3 és 4 óra között gyilkolták meg őket. Az első emeleten lakó két diáknak nem esett baja.

Eddig a rendőrség nem sokat haladt a nyomozásban, melyben Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Xana Kernodle és Ethan Chapin kegyetlen halálának körülményire próbálnak fényt deríteni.

A most nyilvánosságra hozott videofelvételt, amelyben fiatalkorúak alkoholfogyasztásával gyanúsított diákokat igazoltatnak, az internet felhasználói szúrták ki egy portálon. Az igazoltatás néhány perccel azelőtt történt, hogy a diákokat megölték, így elképzelhető, hogy a rendőr testkamerája rögzítette a King St. 1122. szám alatti tragédiát.

‘Scream’ picked up by police bodycam night of Idaho murders: report https://t.co/0cnGkCBAw8 pic.twitter.com/xw98l6sOxM — New York Post (@nypost) December 18, 2022

December 8-án a négy meggyilkolt diák egyik szomszédja szintén arról számolt be, hogy sikolyt hallott a gyilkosságok éjszakáján.

A 30 éves Inan Harsh, aki a diákok otthona melletti lakóházban él, elmondta, hogy november 13-án hajnali fél kettő körül tért haza a munkahelyéről, és később hallotta, hogy valaki kiabál. Amikor hajnali 4 óra körül elaludt, azt feltételezte, hogy csak „bulihang” hallatszott a hat hálószobás házból, mivel az egyetemisták gyakran tartottak összejöveteleket hétvégenként.

A nyomozás továbbra is az FBI bevonásával zajlik, a hatóságok pedig változatlanul várják a lakosság segítségét, csak az első hétben mintegy 500 bejelentést kaptak és 38 embert hallgattak ki – közölték.

A kiemelt kép illusztráció.