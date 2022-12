Kim Dzsongun tovább játszik a tűzzel, újabb ballisztikus rakétákat lövetett ki

A japán védelmi minisztérium szerint a rakéták 500 kilométert tettek meg, és legfeljebb 550 kilométeres magasságba emelkedtek, majd Japán különleges gazdasági övezetén kívül a tengerbe csapódtak. A tárca hozzátette: nem érkezett hír károkról.

Az incidenst követően Japán pekingi nagykövetségén keresztül tiltakozott Phenjannál – jegyezte meg Ino Tosiro, a védelmi miniszter helyettese.

#NorthKorea fired a pair of ballistic missiles toward its eastern waters after it claimed to have performed a key test needed to build a more mobile, powerful intercontinental ballistic missile designed to strike U.S. mainland.https://t.co/eSYzqOJfFz

— The Hindu (@the_hindu) December 18, 2022