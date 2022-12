Kettészakadt és kilapult egy Ferrari egy hármas karambolban

Egy ember meghalt, hárman megsérültek, egy Ferrari sportkocsi pedig kettészakadt és valósággal kikapult egy hármas karambolban Kalifornia déli részén.

Halálos baleset történt Kalifornia déli részén, a karambol során olyan sebességgel ütközött össze három autó, hogy az egyik szó szerint kettészakadt.

A The New York Post által megosztott légifelvételeken jól látszik a baleset helyszíne, valamint a darabokban álló sportautó is.

A mentősök a helyszínre érkezéskor három felnőttet láttak el, akik közül egyet helikopterrel kellett kórházba szállítani. A Ferrari sofőrje a helyszínen életét vesztette.

Anselmo Templado, a kaliforniai autópálya-rendőrség sajtószóvivője a Fox News Digitalnak megerősítette, hogy Robert Nicoletti, a Ferrari vezetője azonnal életét vesztette, amikor az ütközés ereje miatt kirepült a járműből.

A nyomozók szerint gyorshajtás miatt történt a tragédia, azonban egyelőre nem tudni, hogy melyik autó sofőrje hibázott.