Halálos lövöldözésbe torkollt a Facebookon kitört kommentháború Atlantában

Két tinédzser meghalt, többen pedig megsérültek egy lövöldözésben Atlanta államban szombaton – számolt be a Fox news internetes kiadása.

A lövöldözésben megsérült három kamaszt – egy 15 és egy 11 éves fiút, valamint egy 15 éves lányt – kórházba szállították, állapotukról egyelőre további információt a hatóságok nem szolgáltattak.

It’s still an active scene where @Atlanta_Police say 2 teen boys are dead and 2 other teens + a preteen are in the hospital after being shot in what started as a dispute on social media. Investigators say there’s multiple shooters, & young people are at police HQ. @11AliveNews pic.twitter.com/mCz5JUbmZ0

