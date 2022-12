Felrobbant egy tartálykocsi Afganisztánban, többen meghaltak

Az illetékes attól tart, hogy az áldozatok száma tovább emelkedhet.

A szerencsétlenség szombat este történt technikai problémák miatt – mondta el Hamidulláh Muszbah minisztériumi szóvivő. A robbanás okozta tűz átterjedt a közeli járművekre. A lángokat több óra után sikerült csak megfékezni.

At least 12 people were killed and over 30 more were wounded when a gas tanker caught fire at a tunnel in the Salang Pass, north of Afghanistan. #SalangPass #Afghanistan pic.twitter.com/18Bi7mMMn4

A Kabult az ország északi részével összekötő alagút továbbra is zárva van a forgalom előtt. Helyi tisztségviselők és szemtanúk szerint a füst és a gázok miatt még senkinek sem sikerült bejutnia az alagútba.

A fire started Saturday night in Parwan’s Salang pass tunnel, due to the collapse of an oil tanker, but fortunately, the MoPH and MoD reached the area in time and provided emergency and medical services to the victims and also rescued a number of passenger trapped in the tunnel. pic.twitter.com/b917vJPu7v

