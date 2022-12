Ausztriában az energiaválság ellenére – két év szünet után – megrendezik a Szilveszteri Ösvény elnevezésű újév-köszöntő fesztivált Bécs belvárosában, ám a központi tűzijáték elmarad. A fesztivál, ahol gasztronómiai élmények mellett színpadi zene is várja a látogatókat, a vendéglátóipar számára is segítséget jelenthet az energiaválságban – számoltak be róla az M1 Híradóban.

„Mindeközben a kormány egy segélycsomagon dolgozik, ebből 50 millió eurót különítenek el úgynevezett lakhatási védőháló kialakítására, azaz ebből próbálják azt szorgalmazni, hogy akik nem tudják a közüzemi számláikat fizetni – és egyre többen vannak –, azokat télen ne lakoltathassák ki. Tehát a moratórium télre vonatkozik, hogy tavasztól mi lesz a helyzet, egyelőre erre nincsen terv” – mondta el az M1 helyi tudósítója, Köves Andrea. A kiemelt kép illusztráció.