Megbénult Brüsszel: a magas rezsi és a szankciók ellen demonstráltak

Megbénult pénteken a belga főváros: 16 ezer dolgozó vonult az utcákra, a legtöbben ugyanis képtelenek kifizetni a rezsiszámláikat. Tüntettek a postások és a tömegközlekedésben dolgozók is. Brüsszelben a munkabeszüntetés miatt több repülőjáratot is törölni kellett – számolt be az M1 Híradója.

Lufikkal és transzparensekkel vonultak a tüntetők a csípős hidegben Brüsszel legforgalmasabb utcáin pénteken. Piros, kék és zöld színű ruhákban jelentek meg az ország három legnagyobb szakszervezetének tagjai. A dolgozók az energiaválság és a szankciók miatt a megélhetésüket féltik. A tüntető tömeg kifogásolta, hogy miközben az energiaóriások hatalmas nyereséget termelnek, a dolgozók a túlélésért küzdenek. Ezért az energiaárak befagyasztását és a nyereség fokozott adóztatását követelik. De a tömeg további intézkedésekre is felszólította a kormányt a szankciós infláció ellen. „A kormány szerint nincs pénz, de amikor a bankoknak problémáik voltak, vagy ahogy a COVID kapcsán láttuk, volt honnan pénzt kiásni. Tehát vannak lehetőségek, megoldások, csak meg kell találni azokat" – mondta egy férfi. A három fő szakszervezet tiltakozása országszerte érintette a közszolgáltatásokat Belgiumban. Különösen Brüsszelben és környékén voltak fennakadások a közlekedésben. A helyi és az országos közlekedési vállalatok dolgozói mellett a tüntetésen részt vettek a belga posta és az ország két legnagyobb nemzetközi repülőterének dolgozói is. A légikikötőkben emiatt pénteken a járatok több mint felét törölték. A belga vasúttársaság pedig ingyen szállította azokat, akik a tüntetésre akartak a fővárosba, Brüsszelbe utazni.