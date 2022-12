Egyre nagyobb a megélhetési válság Olaszországban is. A felmérések azt mutatják, hogy az emberek a jövedelmük egyre nagyobb részét költik a rezsire. A válságot nehezíti, hogy negyven éve nem volt akkora a pénzromlás, mint most, ezért az olasz családok kevesebbet költenek karácsonykor, mint korábban – számoltak be róla az M1 Híradójában.

A magas infláció megtépázta az olasz családok költségvetését „A számok azt mutatják, hogy az olasz dolgozók fele a 13. havi fizetését a villany- és gázszámlák kifizetésére fogja fordítani, és tíz év óta először lesz a legalacsonyabb a karácsonyra fordított fejenkénti összeg, mindössze 157 euró. Összehasonlítva a pandémia előtti időszakkal, akkor az olaszok több száz eurót költöttek” – számolt be Sárközi Júlia, az M1 római tudósítója. Kiemelt kép: A fotó illusztráció.