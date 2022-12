Visszafogják az ünnepi díszkivilágítást Németországban az energiaválság miatt. Az energiatakarékossági rendelet szabályozza például azt is, hogy hány izzót lehet használni az utcákon és az üzletekben. Azt is meghatározták, hogy mit jelent az úgynevezett felesleges világítást, és ami annak számít, azt le kell kapcsolni – számolt be az M1 híradója.

A karácsonyi díszkivilágításon is spórolnak Németországban „Gyakorlatilag szabályozzák azt, hogy a középületeket, műemlékeket, ahogy más országokban is, tilos megvilágítani. Például a fénykibocsátó reklámokat 22 órától reggel hat óráig nem lehet üzemeltetni, de az üzletek például, ha 24 óráig vannak nyitva, akkor rendkívüli esetekben megvilágíthatják a reklámfelületeiket” – számolt be Berlinből Noll Katalin. A kiemelt kép illusztráció.