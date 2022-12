Zöld áramfolyosó kiépítéséről ír alá megállapodást Orbán Viktor szombaton

Magyarország igyekszik a legtöbb helyről olcsó energiát vásárolni. Bukarestben szombaton aláírják azt a stratégiai megállapodást, amely lehetővé teszi, hogy Azerbajdzsánból zöld villamosenergia érkezzen Magyarországra. Az energia a tervek szerint Georgián, a Fekete-tengeren és Románián keresztül érkezik majd Magyarországra – hangzott el az M1 Híradóban péntek este.

„Itt, a román elnöki hivatalban írja alá Orbán Viktor miniszterelnök az azeri zöld villamos energia Magyarországra szállításáról szóló kormányközi megállapodást” – mondta a helyszínről bejelentkezve Both Eszter, a közmédia tudósítója az M1 Híradóban péntek este.

„Még augusztusban jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, hogy tárgyalásokat folytat az azeri energiaminiszterrel, és Magyarország is csatlakozik az azeri zöld áramot Európába szállító projekthez. A két uniós tagállam részvétele azt is lehetővé teszi, hogy uniós pénzeket is felhasználjanak a projekthez. Azerbajdzsán szél- és napenergiából állítja elő azt a villanyáramot, amelyet előbb Georgiába szállítanak, majd onnan egy tenger alatti vezetéken juttatnak a Romániába és Magyarországra” – emlékeztetett a tudósító.

Megjegyezte: a megállapodás ünnepélyes aláírásán a négy érintett ország vezetője mellett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is részt vesz.

Kiemelt kép: Szélerőművek (MTI/EPA/Remko De Waal).