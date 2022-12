Víziló ragadta el a kétévest, ami ezután történt, kész csoda

Víziló próbált lenyelni egy kétéves kisfiút Ugandában, de néhány másodperccel később elengedte, miután egy szemtanú kövekkel dobálta meg – írja a Capital FM Uganda.

Hippo swallows 2-year-old boy — then spits him back out https://t.co/vtgDt1ZChK pic.twitter.com/w6QBhrfxa0

