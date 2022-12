Szemfüles járókelő buktatta le a szökevény bűnözőt

Letartóztatták azt az 54 éves floridai férfit, akit nemi erőszak és súlyos testi sértés miatt kerestek, miután a hétvégén megerőszakolt egy nőt, és megcsonkította a testét – tájékoztat a New York Post a rendőrség közleményére hivatkozva.

CAPTURED!

Brutal rapist Bruce Whitehead is in OCSO custody, thanks to a tip at 7 a.m. today from an observant resident! Whitehead raped and tried to murder a woman Dec. 10.

Thank you to our community members and media partners for making sure his face was everywhere. pic.twitter.com/OzwF4mkiev

— Orange County Sheriff’s Office (@OrangeCoSheriff) December 15, 2022