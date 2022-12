Kempingezőket temetett be a földcsuszamlás, sokan meghaltak Malajziában

A becslés szerint 94-en tartózkodtak a fővárostól 50 kilométerre északra lévő Batang Kali kempingjében, amikor a katasztrófa történt – közölte Szuffian Abdullah helyi rendőri vezető.

A malajziai turisták szerdán érkeztek a helyiek kedvelt üdülőhelyére, ahol a biogazdaságban sátrakat szoktak felállítani vagy bérelni.

A landslide at a tourist campground in Malaysia has left two people dead and authorities said 51 people were feared buried at the site on an organic farm outside the capital of Kuala Lumpur. https://t.co/4kAa3sXK1k

— The Associated Press (@AP) December 16, 2022