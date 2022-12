Országos tüntetés bénítja Brüsszel közlekedését

Belgium három legnagyobb szakszervezete Brüsszelben szervezett tüntetésével a vásárlóerő növelését követeli a dolgozók számára, különösen a nonprofit szektorban, akik nem jogosultak a jóléti csomagról és a bérszínvonalról szóló, a szövetségi kormánnyal folytatott tárgyalások eredményeként nyújtani tervezett, 500 és 750 euró közötti fizetésemelésre.

Kiemelték, az embereknek nehézségeik vannak számláik kifizetésével, vissza kell fogni vásárlásaikat. Ez az oka annak, hogy a szakszervezetek az energiaárak korlátozását szorgalmazzák, versenyképes fizetéseket és tisztességes nyugdíjakat követelnek.

A tüntetésen számos vállalat dolgozója vesz részt. A helyi és országos közlekedési vállalatok dolgozói mellett részt vesznek többek között a belga posta és az ország két legnagyobb nemzetközi repülőtere, a Zaventem és a Charleroi nemzetközi repülőterek dolgozói is. A légikikötők közül az előbbi ez idáig legkevesebb 60, utóbbi a járatok 30 százalékát törölte pénteken. A belga vasúttársaság ingyen szállítja a tüntetésre igyekvőket a belga fővárosba.

We support our 🇧🇪 affiliates @syndicatFGTB @La_CSC @CGSLB taking the streets of #Brussels to demand the end of the #costoflivingcrisis

👉 Increasing wages

👉 Capping energy & food prices

👉 Taxing superprofits and stopping speculation#TaxProfitsRaisePay@EstherLynchs#16december pic.twitter.com/3pQTDWVhOj

— EUROPEAN TRADE UNIONS (@etuc_ces) December 16, 2022