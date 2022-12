Lövöldözés az üdülőparadicsomban, puskával nyitott tüzet a 19 éves férfi

Egy georgiai fiatal tüzet nyitott a vendégekre egy orlandói üdülőhelyen szerda este, két embert megsebesítve – írja a Fox News.

Az incidensek során két huszonéves nő sérült meg, mindkettejüket kórházba szállították, az állapotukról nem adtak ki további információt.

Georgia man shoots AR-15-style rifle at two Orlando resorts, two people injured: Affidavit https://t.co/wWqyzO7eXD

— Fox News (@FoxNews) December 16, 2022