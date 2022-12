Litvánia HIMARS-rakétavetőket vásárol az Egyesült Államoktól

Az első szállítmány 2025-ben érkezhet meg a balti országba, amely a NATO és az Európai Unió tagja.

Litvánia a kalinyingrádi orosz exklávéval és Fehéroroszországgal határos. Vilnius szerint az ukrajnai háború közvetlen fenyegetést jelent nemzetbiztonságára, ezért jelentősen növelte katonai kiadásait.

🇱🇹🤝🇺🇸We are strengthening the Lithuanian Armed Forces with HIMARS system! Lithuania signed a contract with the US to buy 8 launchers with different types of missiles. HIMARS is compatible with other @LTU_Army capabilities, making it easier to integrate it into our defence plans. pic.twitter.com/uowoDWm7eT

