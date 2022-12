Kennedy-gyilkosság: Eddig ismeretlen dokumentumok ezreit tette hozzáférhetővé a Fehér Ház

A több mint 13 ezer fájl közzétételével a merénylettel kapcsolatos gyűjtemény anyagának 97 százaléka érhető el nyilvánosan – számolt be honlapján a BBC World.

Ugyan egy 1992-es törvény kötelezte az Amerikai Egyesült Államok kormányát, hogy 2017 októberéig hozza nyilvánosságra a dokumentumokat, ám mindezidáig ez nem történt meg.

Az amerikai sajtó nem vár „szenzációs felfedezéseket” az ügy kapcsán, leginkább a történészek reménykednek az új források jelentőségében.

