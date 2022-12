Beismerő vallomást tett a korrupcióval vádolt baloldali EP-alelnök élettársa

Sajtóhírek szerint beismerő vallomást tett a korrupcióval vádolt EP-alelnök élettársa. Olasz és belga lapok úgy tudják, az olasz baloldali politikus elismerte, hogy kenőpénzt fogadott el Eva Kaili nevében. Több európai parlamenti (EP-) képviselő is nyilatkozott az M1-nek Strasbourgban, volt, akit megdöbbentett az ügy, de olyan is volt, aki inkább nem mondott semmit.

A Katarral kapcsolatos korrupciós esetről, illetve a nagyobb átláthatóság és elszámoltathatóság igényéről szóló állásfoglalást fogadtak el a képviselők csütörtökön az Európai Parlamentben. A politikusok teljes körű belső vizsgálatot követeltek, együttműködve a belga hatóságokkal, valamint további intézkedéseket a hasonló esetek jövőbeni megelőzése érdekében.

„Mindannyian megdöbbentünk” – mondta az M1-nek adott nyilatkozatában a korrupciós botránnyal kapcsolatban Juan López Aguilar spanyol szocialista képviselő, aki szerint az ügy csak az érintettekre tartozik.

A szocialista képviselő, aki a Magyarország ellen folyamatosan támadásokat intéző Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi, azaz a LIBE Bizottság elnöke is egyben továbbá hozzátette:

„ez egy nagyon behatárolható korrupciós ügy, de csak azokat érinti, akik felelősek. Nincs hatással a képviselőcsoportra és egyáltalán nincs hatással az Európai Parlamentre”.

Azonban nem minden politikus válaszolt ennyire készségesen az M1 riportrének kérdéseire. Bár a hazánkat gyakran kritizáló belga liberális EP-képviselő véleményére is kíváncsiak voltunk, Guy Verhofstadt mindössze annyit válaszolt: „hallgassák meg a beszédemet, abból megtudhatják, hogy mit gondolok.”

Egy hete tartóztatták le Eva Kailit

Eva Kailit, az Európai Parlament egyik szocialista alelnökét csaknem egy hete tartóztatták le a belga hatóságok, miután otthonában értékes ajándékokat és egy készpénzzel teli táskát találtak.

Hónapok óta figyelték, mert azt gyanították, kenőpénzt fogad el Katartól, cserébe azért, hogy az öböl-menti állam számára kedvező gazdasági és politikai döntéseket próbáljon áterőszakolni az Európai Parlamenten.

Az M1 híradója a volt alelnök ügyvédjének, Michalis Dimitrakopoulosnak a szavait is idézte, aki hangsúlyozta, Kaili úgy érzi, hogy elárulták. „Az az álláspontja, hogy nem fogadott el kenőpénzt. Ártatlan, Katarnak nem volt szüksége rá, nem kellett megvesztegetnie, nem volt mit felajánlania Katarnak” – fogalmazott Dimitrakopoulos.

A görög politikus tehát minden vádat tagad, és ártatlannak vallja magát, ám sajtóhírek szerint nem csak nála, hanem több rokonánál is gyanúsan sok készpénzt találtak a rendőrök, amely látszik a szövetségi rendőrség fényképén is. A hatóságok továbbá azt is közölték, hogy összesen több mint másfél millió eurót foglalt le, amely összeg átszámítva 600 millió forintnál is többet jelent.

Kaili mellett három olasz állampolgárt is letartóztattak, őket bűnszervezetben és pénzmosásban való részvétellel gyanúsítják.

A Momentum EP-képviselője – aki személyesen dolgozott tárgyalóként a katari határozaton – az M1-nek azt mondta: megdöbbentő volt, hogy egyes képviselők milyen mértékben ellenálltak a katari rezsim kritizálásának.

A momentumos Cseh Katalin szerint a botrány ellenére az Európai Parlament továbbra is jogosan kritizál egyes tagállamokat jogállamisági kérdésekben.

„Az Európai Parlament fontos feladata az, hogy a világban zajló emberijog sértések, a jogállamiság megsértése, a korrupció ellen szót emeljen. Éppen ezért fontos az, hogy az intézmény sürgősen hozzon olyan reformintézkedéseket, amely visszaállítja az integritását” – mondta Cseh Katalin.

A korrupciós botrány árnyékot vetett az uniós állam- és kormányfők brüsszeli csúcstalálkozójára is, amelyen ezúttal megjelent az Európai Parlament elnöke is.

„A mai napon nekilátok egy széleskörű reformcsomag kidolgozásának, aminek része lesz a visszaélések elleni védekezési rendszerünk megerősítése és a magatartási kódexünk felülvizsgálata”

– közölte Roberta Metsola az Európai Parlament elnöke.

Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a korrupcióra adott reakciónak határozottnak kell lenni. „Nem szabad engedményeket tenni, a hitelességünk függ ettől. Az Európai Unió hitelessége és nemzeteink hitelessége, ezért követelni fogjuk, hogy alaposan vizsgálják ki, hogy mi történt, mert a történet valóban lesújtó” – tette hozzá Giorgia Meloni, aki pusztító hatásúnak nevezte a korrupciós botrányt.

„Ideje, hogy lecsapoljuk a mocsarat Brüsszelben”

Az uniós csúcsra is rányomta a bélyegét az Európai Parlamentet érintő korrupciós botrány. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videóban a miniszterelnök. A kormányfő azt mondta: mindenki tudta, hogy Brüsszel tele van korrupciós ügyekkel, de „most már olyan szintet ért el a dolog”, hogy a rendőröknek is intézkedniük kellett.

A korrupciós botrány megrengette az európai intézményeket, folyamatosak a házkutatások, eurómilliókat foglalnak le a rendőrök, és mindenki azt találgatja, mely brüsszeli politikusok lehetnek még érintettek – mondta Orbán Viktor. Hozzátette:

sokak szerint a szálak a legmagasabb szintekig is elvezethetnek.

A korrupciós botrány a bizonyíték arra, hogy az Európai Parlament kettős mércével mér a jogállamiság terén

Nemcsak az Európai Parlament, hanem az összes európai intézmény tekintélyét hosszú időre lerombolhatta a korrupciós ügy – így összegezte az alelnök őrizetbe vételével kirobbant botrány következményeit kollégánk.

Németi Noémi Strasbourgból, az uniós parlament székhelyéről jelentkezett, és elmondta: „szakértők egyébként éppen arra hívják fel a figyelmet, hogy a legtöbb választópolgár nem tesz különbséget az európai intézmények között, a korrupciós botrány ezért a teljes brüsszeli bürokráciára rányomhatja a bélyegét”.

A Politico azt is címlapon hozta, hogy az uniós jobboldali vezetők szerint a korrupciós botrány a bizonyíték arra, hogy az Európai Parlament kettős mércével mér a jogállamiság terén.

A lap példaként említi, hogy Eva Kaili volt például az egyik leghangosabb kritikusa a kondicionalistási mechanizmus alá vont Lengyelországnak. A Politico kiemeli továbbá, hogy korrupciós botrány politikai fegyver lehet azoknak a tagállami vezetőknek a kezében, akiket az európai parlament eddig pellengérre állított és kritizált azért, ahogyan az országaikat vezetik – tette hozzá a tudósító.

