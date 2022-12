Több fontos kérdésről tárgyalnak a mai uniós csúcstalálkozón

Csúcstalálkozóra gyűltek össze Brüsszelben az unió tagállamainak vezetői. Sok mindenben már sikerült előzetesen megegyezni, de még mindig számos vitás kérdés feszíti a közösség egységét. Ilyen például a kilencedik szankciós csomag, amely esetében a franciák és a németek szeretnének mentességet kiharcolni. A kétnaposra tervezett találkozó egynapos lesz, így aztán a vitás kérdések miatt lehet, hogy sokáig elhúzódik – hangzott el az M1 Híradójában.

Az idei utolsó – tervezett – uniós csúcsra érkeztek délelőtt az állam- és kormányfők Brüsszelbe. Orbán Viktor miniszterelnök már tegnap elutazott a belga fővárosba, hétfőn pedig részt vett az ülést előkészítő egyeztetésen.

A videókonferencián tartott tárgyalásba becsatlakozott az észt, a finn, az ír, az osztrák, a szlovák, a cseh és a svéd miniszterelnök, valamint a bolgár államfő is. A megbeszélésen az orosz–ukrán háború ügyét, energetikai, gazdasági, biztonsági és védelmi kérdéseket vettek napirendre.

A tagállamok vezetőinek az energiaellátás biztonságának szavatolására, az árak csökkentésére, valamint Ukrajna önvédelmének, működésének és lakosságának támogatására kell összpontosítaniuk – jelentette ki az Európai Tanács elnöke a tagállami vezetőknek küldött, az uniós csúcstalálkozóra szóló meghívólevelében. Charles Michel közölte: az orosz–ukrán háború gyökeresen átalakította Európa energiakörnyezetét, ami szükségessé teszi a jövő év feladatainak áttekintését is.

A német kancellár az uniós csúcsra érkezve arról beszélt, hogy a tanácskozás legfontosabb témája a háborús infláció és energiaválság lesz. „Azt vitatjuk meg, hogyan tarthatjuk kordában ennek a háborúnak a gazdaságunkra és a világra gyakorolt hatásait. Különösen igaz ez az inflációra és a magas energiaárakra. A megbeszélések jól haladtak az Európai Tanács legutóbbi ülése óta. Az energiaügyi miniszterek vitái is nagy előrelépést hoztak. Biztos vagyok benne, hogy ma meg tudunk állapodni néhány fennmaradó apró kérdésben, így pedig békés és közös megoldást találunk” – fogalmazott Olaf Scholz német kancellár.

A tagállamok vezetői több kérdésben már előzetesen megállapodtak. Számos vitás kérdés maradt még azonban.

A brüsszeli Politico szerint Lengyelország például kifogásolja a globális minimumadó bevezetését. Ez egy olyan kérdés, amit több más üggyel együtt, egy csomagban kezel az uniós vezetés. Ennek a csomagnak a része a Magyarországnak járó uniós források is, így hazánk szempontjából kiemelten fontos, hogy megállapodás szülessen.

Magyarország meg is tett mindent annak érdekében, hogy megnyíljon az út az uniós források előtt. És ezt a brüsszeli testületek is elismerték – erre emlékeztetett még korábban Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter. „Napokon belül aláírhatjuk az erre vonatkozó megállapodásokat, mind a helyreállítási alappal kapcsolatos megállapodást, mind pedig a partnerségi megállapodást, amely az operatív programokhoz való hozzáférést teszi lehetővé” – fogalmazott korábban a miniszter.

Így a helyreállítási alapban 2300 milliárd forint nyílik meg hazánk számára, az operatív programok esetében pedig 14 ezer milliárd forint áll rendelkezésre 2027 végéig.

Több fontos kérdést is tárgyalnak a mai csúcstalálkozón

Hogy ne kerüljön sor egy újabb uniós csúcs összehívására, ahhoz az kell, hogy ma mindenben meg tudjanak egyezni – jelentkezett be Brüsszelből Baraczka Eszter, a közmédia tudósítója. Hozzátette, hogy az év utolsó csúcstalálkozóján nagy sok kérdést kell lezárni. Rendkívüli módon egynapos csúcstalálkozóról van szó, ami várhatóan akár hajnalig is eltarthat. Olyan témák vannak napirenden, mint az energiaügyek, gazdasági kérdések – ami egészen pontosan azt jelenti, hogy az Európai Unió milyen választ adjon az amerikai inflációcsökkentő törvényre –, ezután Ukrajna is napirendi ponton szerepel és néhány külpolitikai kérdés is.

Ami azonban nem szerepel a napirenden, de még odakerülhet: a globális minimumadó, a gázársapka és a kilencedik szankciós csomag

– tette hozzá Baraczka Eszter.

A legfőbb napirendi pont, hogy az amerikai intézkedésekre az Európai Unió milyen választ tud adni. Mint ismert, az Egyesült Államokban elfogadtak egy 430 milliárd dolláros gazdaságmentő csomagot, aminek egyrészt célja, hogy zöldítse, modernizálja a gazdaságot, ezt üdvözlik az unióban, de úgy vélik, hogy a csomagnak néhány eleme protekcionista jellegű, és kifejezetten káros az európai gazdaságra nézve. Sőt, azt is mondják, hogy a csomagnak nagyjából a fele a világkereskedelmi szabályokba ütközik, és az is felmerült, hogy feljelentést tehetnének a Kereskedelmi Világszervezetnél (WTO).

A tudósító azt is elmondta, felmerül az a veszély is, hogy Amerika annyira lazított a szabályozásokon, hogy európai vállalatok áttehetik székhelyüket az Egyesült Államokba. Ezért a mai napon javaslatokat fognak megtárgyalni arról, hogy milyen választ adjanak erre – tette hozzá.

Felmerült az is, hogy együtt kellene működni az Egyesült Államokkal, mint az Európai Unió legközelebbi szövetségesével – ez a francia álláspont. Azonban ők azt is szeretnék, hogy az európai ipar kapjon nagyobb támogatást, induljon egy „vásárolja az európait” kampány.

Továbbá van egy német javaslat arról, hogy bevezessenek esetleg egy kvótát arra, hogy milyen kötelezően előállítandó európai termékek kerüljenek bevezetésre.

Az Európai Bizottság pedig egy négy pontból álló javaslatcsomaggal érkezett a csúcstalálkozóra, aminek része az együttműködés, az állami támogatások ideiglenes átalakítása bizonyos területeken Európában, és az állami beruházások növelése a zöldátállás érdekében.

Többek között a gázársapkáról sem sikerült kedden az energiaügyi minisztereknek megállapodniuk. Bár közelednek az álláspontok, de még mindig két táborra szakadnak a tagállamok. Ez a téma nemcsak politikailag, hanem gazdaságilag is egy érzékeny, hiszen azt mindenképpen el szeretnék kerülni, hogy egy gázarsapka bevezetésével Európában a gázellátás veszélybe kerüljön.

Baraczka Eszter azt is elmondta, hogy Lengyelország ismét ellenzi a globális minimumadó bevezetését, ami magyar szempontból azért fontos, mert a globális minimumadó része volt annak a csomagnak, amelynek része a magyar helyreállítási források kérdése. „Azt mondják, hogy a lengyel ellenkezés nem kifejezetten az adó ellen szól, hanem ők is szeretnék megkapni azt a 35 milliárd eurós helyreállítási forrást, amit egyébként már jóváhagytak az ő esetükben, de egyelőre egyetlen centet sem láttak belőle” – fogalmazott a tudósító.

Kiemelt kép: Orbán Viktor és Ulf Kristersson svéd kormányfő, valamint Rumen Radev bolgár államfő az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján, 2022. december 15-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)