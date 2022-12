Több európai nagyváros csatatérré változott a marokkói válogatott vereségét követően

Több európai nagyvárosban zavargások törtek ki, miután a francia válogatott 2-0-ra legyőzte a marokkóiakat a katari labdarúgó-világbajnokságon. Franciaországban, Nizzában a szurkolók tűzijátékkal támadtak a rendőrökre, akik könnygázzal próbálták feloszlatni a rendbontókat. Párizsban is voltak kisebb összecsapások a hatóságok és a szurkolók között. A legnagyobb felfordulást azonban Belgium központjában, Brüsszelben okozták a csalódott marokkóiak – számolt be az M1 híradója.

Zászlókat lengetve, dudálva gurultak végig az autósok szerda este a Champs-Élysées-n. Párizs belvárosát ünneplő tömeg özönlötte el, miután a francia labdarúgó-válogatott bejutott a döntőbe a katari világbajnokságon.

„Az első gólig féltem, aztán az első félidőben feszültséget okoztak a szabadrúgások. A második félidő valamivel jobb volt, de azért bonyolult mérkőzés volt, amíg meg nem szereztük a második gólt” – lelkendezett egy francia szurkoló.

Mivel a párizsi régióban a lakosság csaknem 20 százaléka marokkói származású, nem meglepő, hogy a vesztes csapat szurkolói közül is sokan voltak a tömegben. Az egyik fiatal arról beszélt, hogy a vereség ellenére is szívesen csatlakoznak az ünneplő tömeghez. „Elvégre franciák is vagyunk. Marokkó remekül teljesített, történelmet írt: az afrikai csapatok közül eddig ők jutottak a legtovább a labdarúgó-világbajnokságon. Boldogok vagyunk a vereség ellenére is, most pedig folytatjuk a bulizást, nekünk két nemzetiségünk van, és ezt meg is fogjuk mutatni” – magyarázta a marokkói szurkoló.

Nem mindenki gondolkodott azonban így, és az ünneplés mellett megjelent az agresszió is. A tömegben hamar előkerültek a tűzijátékok és a fáklyák, zavargások törtek ki, és több helyen a hatóságokkal is összetűzésbe kerültek az önkontrolljukat vesztett drukkerek.

Franciaországban mintegy tízezer rendőrt és csendőrt vezényeltek ki a közterületekre szerda este. Több mint felük a párizsi régióban teljesített szolgálatot, hogy elkerüljék a múlt szombatihoz hasonló rendbontást. Akkor a két válogatott továbbjutását ünneplő tömeg gyújtogatni kezdett és tűzijátékokat lőtt a rendőrökre.

Kapcsolódó tartalom

Ezúttal azonban nem a francia fővárosból, hanem az ország déli részén található Nizzából jelentettek komolyabb összecsapásokat. A randalírozók a rendőrök sorfala ellen fordították a pirotechnikai eszközöket, a hatóságok pedig könnygázzal oszlatták fel a tömeget.

Sajtóértesülések szerint a két szurkolótábor egymással is összetűzésbe került nemcsak Nizzában, hanem Montpellier-ben és Lyonban is.

Eközben a csalódott marokkóiak csatatérré változtatták a brüsszeli déli pályaudvar környékét. A belga fővárosban szemétből és kartondobozokból raktak máglyát, a gyújtogatást követően pedig rátámadtak a rendőrökre is. A hatóságok vízágyúval és könnygázzal oszlatták a tömeget.

A katari világbajnokság kezdete óta számos marokkói mérkőzés után randalírozók lepték el Brüsszel utcáit.

Szombaton, amikor a portugálokat győzték le, mintegy hatvan rendbontót vettek őrizetbe a rendőrök. Egy hete, a spanyolok elleni mérkőzésük után is kukákat gyújtottak fel, és tűzijátékkal lőtték a rendőröket. De összecsapásokra került sor Brüsszel belvárosában és több bevándorlók lakta negyedben is még november 27-én, amikor éppen a belgák ellen győzött a marokkói válogatott.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció: Lángoló barikád a Brüsszel központjában kitört zavargások közben 2022. november 27-én. A rendbontásokra azt követően került sor, hogy Marokkó a katari labdarúgó világbajnokságon 2-0-ra megverte a belga csapatot. (MTI/EPA/Stephanie Lecocq)