Kárpátaljai családokat és zeneiskolákat támogat a NOE karácsony alkalmából

Nehéz sorsú kárpátaljai családok és zeneiskolák kapnak szeretetcsomagot és hangszereket a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) és támogatóinak köszönhetően karácsonyra.

Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, a szervezet munkatársai októberben Kárpátalján jártak és nagyon megindította őket, amit ott láttak, ezért döntöttek úgy, hogy vezető tisztséget betöltő hölgyeket kérnek fel arra, hogy néhány család részére állítsanak össze adománycsomagot.

A ruhákat, cipőket, tartós élelmiszereket, tisztítószereket, játékokat és mesekönyveket tartalmazó csomagokat 35 nagydobronyi család mintegy 80 gyerekéhez juttatják el, valamint a császlóci és nagydobronyi zeneiskolának gitárokat, hegedűket és egy pianínót ajándékoznak – közölte az elnök.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő arról beszélt, hogy milyen nehéz helyzetben vannak a Kárpátalján élők, mert sok helyen nincs áram, vagy akadozik az ellátás,

a gyerekek sokszor hidegben, sötétben tanulnak, akadozik a mobil- és internetszolgáltatás, sok család pedig egyszülős családdá vált, mert a férfiakat elvitték harcolni.

Minden segítségre szükség van ezekben a nehéz időkben, ezért örömmel csatlakozott ő is a NOE kezdeményezéséhez és állított össze csomagot a kollégáival – mondta a kormányszóvivő.

Varga-Bajusz Veronika, a Tempus Közalapítvány főigazgatója, Kállay Helén, a Henkel Laundry & Home Care üzletág Supply Operations Managere, Varga-Futó Ildikó, az Auchan Retail Magyarország kommunikációs és CSR-igazgatója, Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke, Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, Tóth Krisztina, a Mészáros Csoport kommunikációs igazgatója és Walitschek Csilla, a TritonFlife Holding Zrt. üzletfejlesztési szakembere az Összefogás a Kárpátalján maradt magyar családokért címmel megtartott sajtótájékoztatón a NOE központi irodájában Budapesten (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Kiemelte, a csomagokkal azt is üzenik a kárpátaljai embereknek, hogy az anyaországra számíthatnak, bármikor fordulhatnak oda segítségért, ha baj van.

Szentkirályi Alexandra elmondta azt is, hogy a kormány az orosz-ukrán konfliktus kitörésével egyidőben megkezdte Magyarország történetének legnagyobb humanitárius segítségnyújtását, a menekültek ellátása pedig azóta is folyamatos, valamint segítik a Kárpátalján maradt családokat is.

Ugyanakkor a béke az egyetlen megoldás ebben a helyzetben, mielőbbi tűzszünetre és békére van szükség, hogy az emberek biztonságban legyenek

– hangoztatta a kormányszóvivő.

A NOE kezdeményezését támogatta az Auchan Magyarország Kft., a Hungaroring Sport Zrt., a Talentis Consulting Zrt., a Tempus Közalapítvány, a Henkel Magyarország Kft., a Tritonlife Holding Zrt., a Benyus Testvérek Kamaraegyüttese és a NOE tagszervezetei.