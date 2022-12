Joe Biden amerikai elnök az Afrikai Unió felvételét javasolja a G20 csoportba

Joe Biden amerikai elnök az Afrikai Unió felvételét szorgalmazta csütörtökön a világ legnagyobb gazdaságait tömörítő G20 szervezetbe a washingtoni Egyesült Államok-Afrika csúcstalálkozón.

A Fehér Ház kitűzött célja, hogy szorosabbra fonják a kapcsolatokat a kontinens országait regionális szervezetként tömörítő Afrikai Unió és az Egyesült Államok között. Afrikában az Egyesült Államok háttérbe szorulásával párhuzamosan Kína vált az egyik legfőbb kereskedelmi és befektetési partnerré, valamint az afrikai országok fő hitelezőjévé.

Az Afrikai Unió és az Egyesült Államok kereskedelmi mérlege közel egynegyede a fekete kontinens és Kína közötti kereskedelmi forgalomnak.

A Biden-kormány célja ezért a kapcsolatok megerősítése mellett a vezetőszerep visszaszerzése az afrikai térségben.

„Afrikának minden olyan tárgyalóteremben, illetve intézményben ott a helye, ahol a globális kihívásokról szó esik” – hangsúlyozta a kontinens szerepét az amerikai elnök. Jelenleg csak Dél-Afrika állandó tagja a G-20 csoportnak.

A kedden kezdődött háromnapos csúcstalálkozóra az Afrikai Unió 55 tagállamából 45 afrikai állam-, és kormányfő utazott a szervezet delegáltjai mellett Washingtonba, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek.

A találkozón az élelmezésbiztonságról, az éghajlatváltozásról és a kereskedelmi partnerségről folytattak egyeztetőtárgyalásokat a résztvevők.

Joe Biden amerikai elnök szerdán egy 165 millió dolláros (60 milliárd forint) támogatást ajánlott fel a tisztességes, független és demokratikus választások lebonyolítása érdekében azoknak az afrikai országoknak, amelyekben 2023-ban tartanak választásokat.

Az amerikai elnök azt is megígérte, hogy a közeljövőben látogatást tesz a kontinens több országába is, és többek között Antony Blinken külügyminiszter, Gina Raimondo kereskedelmi miniszter, és Janet Yellen pénzügyminiszter is vele fog tartani.