Felfüggesztette az Elon Musk magángépét követő fiókot a Twitter

Musk – a közösségi oldal új tulajdonosa – korábban a szabad véleménynyilvánításra hivatkozva azt mondta, hogy nem tiltatja le a fiókot.

A kezdeti felfüggesztés után Elon Musk egy rövid ideig újra engedélyezte a fiók működését, de miután minden Twitter-felhasználónak megtiltotta, hogy bárki aktuális tartózkodási helyét megossza a platform ismét letiltotta.

Musk a magángépét követő Twitter-fiók kitalálóját, a 20 éves programozó Jack Sweeneyt is perrel fenyegette meg. Az idáig nem tisztázott, hogy Musk milyen jogi lépéseket tudna tenni Sweeney ellen egy olyan felhasználói fiók létrehozása miatt, amely automatikusan tesz közzé egyébként nyilvánosan bárki számára elérhető repülési adatokat.

„Először azt mondja, hogy szabad a véleménynyilvánítás, utána meg pont az ellenkezőjét csinálja” – mondta Sweeney az AP amerikai hírügynökségnek. Azt is elmondta, hogy azonnal fellebbezett a fiók felfüggesztése ellen. Nem sokkal ezután a személyes felhasználói fiókját is felfüggesztették, mondván, hogy megszegte a cég platformmanipulációra és kéretlen üzenetekre vonatkozó szabályait.

Az összes valós idejű helymeghatározást közlő fiók fel lesz függesztve – írta később Musk a Twitteren.

Any account doxxing real-time location info of anyone will be suspended, as it is a physical safety violation. This includes posting links to sites with real-time location info.

Posting locations someone traveled to on a slightly delayed basis isn’t a safety problem, so is ok.

