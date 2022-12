Az Európai Parlament népirtásnak ismerte el a holodomort

Az Európai Parlament csütörtökön népirtásnak ismerte az Ukrajnában 1932-ben és 1933-ban előidézett éhínséget, a holodomort, amelyben több millió ukrán vesztette életét, és amelynek fő okozója a Joszif Sztálin vezette szovjet kormányzat tevékenysége volt.

A képviselők állásfoglalásukban arra kérik az uniós tagállamokat és a többi országot is, hogy hívják fel a figyelmet arra, hogy mi történt a holodomor során, hogy milyen bűnöket követett el a szovjet totalitárius rendszer.

Az állásfoglalás elítéli a jelenlegi orosz rezsimet, amiért manipulálja a történelmi tényeket, és felszólította Moszkvát, hogy minél előbb kérjen bocsánatot ezekért a bűnökért. Az EP szerint a totalitárius szovjet rendszer dicsőítése, Sztálin kultuszának újjáélesztése vezetett oda, hogy Oroszország ma a terrorizmus támogatója.

Az állásfoglalás a szovjet időkre utalva azzal vádolja a jelenlegi orosz rezsimet, hogy megsérti Ukrajna szuverenitását és területi integritását,

Ukrajna mint nemzetállam felszámolására törekszik, és elpusztítja a nép identitását és kultúráját.

Elítéli azt is, hogy a folyamatban lévő háború globális élelmiszerválságot okozott, mivel Oroszország „kifosztotta Ukrajna gabonaraktárait”, és továbbra is megnehezíti az ukrán gabonaexport biztosítását a világ legszegényebb országaiba.

Bocskor Andrea, a Fidesz EP-képviselője az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: „mi, magyarok is megszenvedtük a sztálini diktatúra kegyetlenségeit, így átérezzük a tragikus esemény borzalmait. 1944 őszén a szovjet csapatok megszállták Kárpátalját, és mintegy harmincezer 18 és 50 év közötti magyar nemzetiségű férfit három napig tartó helyreállítási munkára toboroztak össze, a málenkij robotra, ám a kis munka helyett kényszermunka-táborokba internálták őket, ami egyértelmű etnikai tisztogatás is volt”.

A kárpátaljai képviselő hozzátette: „A málenkij robot és a holodomor áldozatai is a sztálini diktatórikus rendszer elszenvedői. Fontos, hogy európai szinten is elítéljük ezeket a cselekedeteket, és ne engedjük, hogy hasonló megismétlődhessen. Magyarország jószomszédként mindig kiállt Ukrajna mellett, elsők között ismerte el a holodomort népirtásnak, és itt, az Európai Parlamentben is támogatjuk ezt a kezdeményezést” – szögezte le.

Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának elnöke emlékeztetett:

az európai intézmények éveken keresztül nem voltak hajlandóak valós súlyának megfelelően kezelni a kommunizmus rémtetteit.

„Nem szabad elfelejteni egy nép halálra éheztetését, ahogy a Gulágra elhurcolt, munkatáborokba halálba küldött magyarokat sem” – hívta fel a figyelmet. A képviselő szerint, a kommunista és a bolsevik diktatúrák áldozatainak, meghurcolt, halálra ítélt férfiaknak, nőknek és gyermekek százezreinek, széttépett családok tömkelegének mai napig nem szolgáltattak igazságot.

„A történelmet jóvátenni, megváltoztatni nem lehet. De az áldozatokról kegyelettel emlékezni, az elhurcoltak méltó emlékét megőrizni kötelességünk. Ez segít hozzá ahhoz, hogy az élet és az igazságosság örökségét hagyjuk a következő generációkra” – hangsúlyozta a vita kapcsán a képviselő.