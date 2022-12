A phenjani nukleáris program leállítását sürgette a NAÜ vezetője Szöulban

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) mindent elkövet annak érdekében, hogy véget vessen az észak-koreai nukleáris kísérleteknek – szögezte le az ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi csütörtökön, Jun Szok Jol dél-koreai elnökkel folytatott egyeztetésén Szöulban.

Dél-Korea korábban többször provokációnak nevezte a phenjani fegyverfejlesztéseket, míg a kommunista állam azt vetette déli szomszédja szemére, hogy az Egyesült Államokkal közös dél-koreai hadgyakorlatok Észak-Korea ellen irányulnak, és Szöul az ilyen műveletekkel a térség békéjét veszélyezteti.

Az észak-koreai hatóságok 2009-ben kiutasították a NAÜ munkatársait az országból, azóta a nemzetközi közösség csak találgatni tudja, hol tart Phenjan a nukleáris fejlesztésekben.

A dél-koreai elnöki hivatal közleménye szerint a felek emellett megvitatták Tokió azon terveit is, melyek szerint jövő tavasszal a tengerbe engedné a 2011-ben földrengés következtében megsérült fukusimai atomerőmű egymillió tonnányi, „enyhén radioaktív” vizét. A japán atomenergia-hivatal májusi döntése ellen Dél-Korea mellett Kína is tiltakozott, valamint a helyi halászok is hevesen ellenezik a tervet.