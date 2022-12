Tizenöt évre kitiltották a faluból a férfit, emiatt fogtak össze elllene a szomszédok

Tizenöt évre kitiltották falujából azt a problémás lakót, aki fenyegette a lakókat, és több szomszédja tulajdonát megrongálta Angliában.

Tizenöt évre kitiltottak egy férfit a falujából, miután kivágta a lakók fáit, és több szomszédját is megfenyegette – írja az Independent.

Neighbour from hell who hacked down memorial trees banned from village until 2037 https://t.co/zFH91hCPBZ — WTX News UK (@WtxNews) December 13, 2022

Az 59 éves Adrian Paul Stairst 2037-ig nem léphet be Blisworthbe, miután annyira elfajult a vita közte és a többi lakó között, hogy a férfit végül kitiltották a faluból. Stairs tavaly az egyik telekről több olyan fát is kivágott, amit a lakók már elhunyt rokonai ültettek, emellett meg is fenyegette szomszédait.

Miután a férfi kiirtotta az egyik szomszéd bokrait, téglát lóbálva fenyegetőzött, hogy hagyják békén. A nyomozást több lakó panasza után kezdte meg a helyi rendőrség, és rongálással és testi sértéssel vádolta meg a problémás szomszédot.

A bírósági tárgyaláson elhangzott, hogy a falu lakói szorongtak otthonukban, és félelemben éltek, mert nem tudták, hogy a dühöngő szomszéd vajon mikor támad rájuk. A vádlott nem ismerte el bűnösségét, állítása szerint a vitában ő volt az áldozat.

Stair azóta Wellingborough-ba költözött, 18 hónapra felfüggesztett hathetes börtönbüntetést kapott, továbbá 2037-ig nem léphet be Blisworthbe, és az ügy érintettjeivel sem veheti fel a kapcsolatot.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció.