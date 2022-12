Korrupciós botrány és lefoglalt bőröndnyi pénz ellenére is Magyarországot támadják

Az elhibázott szankciókat felül kell vizsgálni – mondta az M1-nek Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője Strasbourgban. Hozzátette:

a háború önmagában nehézségeket okozott, az elhibázott uniós válaszok és szankciók pedig még tovább növelték a problémát.

Deutsch Tamás leszögezte: „Azt a magyar álláspontot fogalmaztam meg az európai parlamenti vitában, hogy ezeket az elhibázott szankciókat felül kell vizsgálni.” Véleménye szerint a szankciók nem vittek közelebb a békéhez, a háború befejezéséhez, lassan azonban térdre kényszerítik az Európai Unió nemzetgazdaságait.

„Éppen ezért ezeket a káros szankciókat a lehető legrövidebb időn belül el kell törölni” – fogalmazott az EP-képviselő.

Az Európai Parlament szerdai vitanapján Magyarország is téma volt, több bírálat is elhangzott. Az M1 Strasbourgból jelentkező tudósítója, Németi Noémi műsorvezetői kérdésre elmondta,

úgy tűnik, hogy az európai parlamenti frakciók képviselőit nem zavarta az a tény, hogy az Európai Unió és Magyarország hétfőn már megegyezett egymással az uniós források kérdésében.

Az Európai Néppárt és a zöldek is jelezték ugyanis, hogy felszólalásukban azt fogják képviselni, hogy az EU bánjon keményen Magyarországgal és minden érintett forrást tartson vissza.

Manfred Weber, a Néppárt frakcióvezetője arról beszélt, hogy továbbra is küzdeni kell a jogállamisági eljárásért Magyarország tekintetében.

A korrupcióval vádolt Eva Kailit is soraiban tudó szocialista frakció is ugyanezt az álláspontot képviselte. Vezérszónokuk, Iratxe Garcia Pérez azt mondta, folytatni kell a kondicionalitási eljárást, és szerinte meg kellene vonni a tagállamoktól a vétójogot, hogy ez ne jelentsen fegyvertényt az uniós országok kezében.

Németi Noémi beszámolt arról is, hogy a frakcióvezetők felszólalásaiban egyetlen szó sem esett az EP alelnökét és több EP-képviselőt is érintő korrupciós botrányról. Holott az ügy tovább gyűrűzik: már nem csupán a Katarnak biztosított vízummentességet vizsgálják, hanem egy 2021 októberében megkötött légügyi megállapodást is, aminek értelmében Katar gyakorlatilag korlátlan hozzáférést kapott az európai légtérhez, mind az utasforgalom, mind az áruszállítás szempontjából is.

Az M1 strasbourgi tudósítója elmondta továbbá, friss hír, hogy az Európai Bizottság menekültügyért is felelős bizottsági alelnökét, Margarítisz Szkínászt is vizsgálják.

Ő egy Twitter-bejegyzés miatt keveredett gyanúba, amiben a katari emberi jogi helyzet pozitív alakulásáról írt. A posztot azóta törölte közösségi oldaláról. Szkínász tagadja a vádakat.

