Foci-vb: Argentínában százezrek ünnepelték az utcán Messiék döntőbe jutását

Argentína-szerte százezrek ünnepeltek az utcákon, miután a katari világbajnokság elődöntőjében hazájuk válogatottja 3:0 arányú győzelmet aratott Horvátország felett.

A dél-amerikai ország immár hatodik alkalommal játszhat a világbajnoki címért, amelyet legutóbb 1986-ban – egy NSZK elleni 3:2 arányú győzelemmel – hódított el.

Argentína ellenfele a december 18-i döntőben, a Franciaország-Marokkó összecsapás győztese lesz.

Argentina fans celebrate victory against Croatia in Buenos Aires . How many people are these? pic.twitter.com/zQEPkZQdAe

Argentina fans celebrate the World Cup semi final victory over Croatia and sing Lionel Messi’s name in the streets of Buenos Aires. pic.twitter.com/eU5ccEJS2x

— Adansi Bonna Frederick (@adansi_bonna) December 14, 2022