Állandó szakértői jelenlétet létesít a NAÜ az ukrajnai atomerőművekben

Biztonsági szakértőkből álló állandó jelenlétet létesít valamennyi ukrajnai atomerőműben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ).

Erről egyezett meg kedden Párizsban az Emmanuel Macron francia elnök által összehívott adományozói konferencia szünetében tartott tárgyalásán Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója és Denisz Smihal ukrán miniszterelnök.

„Ez rendkívül fontos, amikor az ukrajnai energiahálózat korábban nem tapasztalt kihívásokkal néz szembe a háború miatt a tél közepén” – mondta a kétórás tárgyalás után az atomsorompó-egyezmény betartatásán őrködő szakosított ENSZ-szervezet vezetője.

A NAÜ illetékesei három hónapja tartózkodnak az orosz kézen lévő zaporizzsjai erőműnél,

amely az Ukrajna elleni orosz invázió következében kialakult frontvonalak közelében fekszik, és így rendszeres tüzérségi támadások célpontja.

Ukrajna kérésére a szervezet megfigyelői az elmúlt egy hónapban egyhetes látogatásokat tettek a másik három működő ukrajnai – a hmelnyickiji, a rivnei, illetve a pivdenni (dél-ukrajnai) – atomerőműben is, valamint a 2000-ben végleg leállított csernobili erőműben, ahol 1986-ban a történelem legsúlyosabb atomerőmű-balesete történt.

Grossi és Smihal keddi megállapodása értelmében a NAÜ e létesítményeknél való folyamatos jelenlét tervén dolgozik.

„A zaporizzsjai atomerőműnél tartózkodó missziónk rámutatott: létfontosságú a NAÜ ittléte, egyrészt a helyzet megfigyelése, másrészt műszaki tanácsadás szempontjából. Hála az itteni jelenlétnek, a NAÜ pártatlan, műszaki és tényszerű információkkal látja el a világot az itteni fejleményekről” – mondta Grossi.

Grossi és Smihal megvitatta egy biztonsági övezet létrehozásának a szükségességét a zaporizzsjai erőmű körül,

amelyben a harcok közepette többször volt áramszünet, és amelyet több találat is ért, bár eddig egyik sem okozta a fűtőanyag olvadását. „Még nem tartunk ott, és sok munkára van szükség, de egyre derűlátóbb vagyok abban a tekintetben, hogy ebben a nagyon fontos övezetben megállapodás születik és a közeljövőben megvalósul” – jelentette ki Grossi.

A NAÜ szakértői csoportja arról számolt be, hogy a zaporizzsjai atomerőműnél – egyelőre ismeretlen okokból – megszakadt a létesítményt országos hálózatról energiával ellátó, 330 kilovoltos, másodlagos tápvezeték. Az atomerőmű azonban továbbra is kap áramot a 750 kilovoltos fővezetéken keresztül.

Mindemellett munkálatok folynak mozgatható dízelfűtésű kazánok tesztelése és üzembe helyezése végett.

Ezek a berendezések a létesítmény kulcsfontosságú rendszereit hivatottak védeni a téli fagyoktól, illetve ezekkel tervezik megoldani az atomerőműben dolgozók által használt helyiségek fűtését is. Az 1-3 megawatt teljesítményű kazánokat eddig az atomerőmű egyik turbinájánál szerelték be, de több másikat is terveznek üzembe helyezni a létesítmény területén.

A zaporizzsjai atomerőműben megjavítottak húsz vészhelyzeti generátort is, amelyek egy teljes áramkimaradás esetén áthidaló megoldásként szolgálnak. Mindazonáltal óvintézkedésként további mobil dízelgenerátorokat is telepítenek. Két ilyen mobil dízelgenerátort készenléti állapotban már rá is csatlakoztattak az atomerőmű egyik egységéhez.