Nőtt az ausztráliai lövöldözés halottainak száma, végeztek a támadókkal

A Queensland állam délkeleti, vidéki részén fekvő Wieambillában hétfőn tört ki lövöldözés, miután négy rendőr egy eltűnt emberről szóló bejelentésre reagálva érkezett ki egy házhoz. Az incidensben két rendőr és egy járókelő is életét vesztette.

A lövöldözés után nem sokkal még azt közölték, hogy két támadóról van szó, akik elmenekültek.

Katarina Carroll queenslandi rendőrfelügyelő azt mondta, a művelet befejeződött. Az ABC ausztrál hírtelevízió által is közvetített sajtótájékoztatóján azt is bejelentette, hogy a támadók – két férfi és egy nő – jelentős fegyvermennyiséget halmoztak fel.

Hozzátette, hogy a másik két rendőr csodával határos módon menekült csak meg, és elismerte, hogy az ügy felgöngyölítése akár heteket is igénybe vehet.

A gyéren lakott Wieambilla környékén az incidens nyomán azonnali vészhelyzetet hirdettek, amely kedden érvényben maradt.

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök a Twitteren reagált a történtekre. Mint írta, a hétfői borzasztó esemény (…) szívszorító nap az elesett queenslandi rendőrtisztek családjainak és barátainak. A kormányfő mély együttérzését fejezte ki, hozzátéve: Ausztrália önökkel gyászol.

Terrible scenes in Wieambilla and a heartbreaking day for the families and friends of the Queensland Police officers who have lost their lives in the line of duty. My condolences to all who are grieving tonight – Australia mourns with you.

