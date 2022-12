Elviselhetetlen fájdalom tört a repülő utasára, az ok mindenkit megdöbbentett

A Tamara keresztnevű fiatal nő az ecuadori Guayaquilből tartott Amsztedamba a KLM légitársaság egyik gépen, amikor fájni kezdett a hasa. A hölgy kiment a mosdóba, majd legnagyobb meglepetésére nem sokkal később egészséges fiúgyermeknek adott életet – írja a NY Post.

Passenger who didn't know she was pregnant gives birth mid-flight https://t.co/nnftr7AuTS pic.twitter.com/xZasXbKSxy

— New York Post (@nypost) December 12, 2022