Az Európai Parlament visszavonta Eva Kaili alelnöki megbízatását

A szociáldemokrata görög képviselő párttagságát, az uniós parlament Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége nevű frakciója hétfőn felfüggesztette, alelnöki megbízatásának megszüntetéséről szóló döntést pedig 625 szavazattal, egy ellenszavazat és két tartózkodás mellett fogadta el az EP.

„A határozat azonnal hatályba lép” – jelentette be a Twitteren Roberta Metsola, az EP elnöke szavazást követően.

In view of the ongoing investigations,@Europarl_EN has decided that Eva Kaili is no longer one of its Vice-Presidents.

This decision is effective immediately.

We will continue to fully cooperate with relevant national law enforcement and judicial authorities.

— Roberta Metsola (@EP_President) December 13, 2022